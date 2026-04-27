Южная Корея и Google договорились о строительстве кампуса искусственного интеллекта в Сеуле, который станет площадкой для работы с местными инженерами и стартапами. Об этом сообщил советник президента по вопросам политики Ким Ён Бом.

Valent Lau, Unsplash

Ким Ён Бом уточнил, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён встретился в Сеуле с главой Google DeepMind Демисом Хассабисом. В ходе визита Министерство науки и Google подписали меморандум о создании кампуса.

Южная Корея предложила Google направить в центр разработки не менее 10 инженеров из штаб-квартиры в США. Хассабис заявил, что компания рассмотрит это предложение.

По его словам, кампус станет первым подобным проектом Google в мире. Хассабис отметил, что партнерство поможет готовить новое поколение специалистов — через стажировки и образовательные программы в центре ИИ.

На встрече Ли Чжэ Мён и Демис Хассабис обсудили развитие искусственного интеллекта и его влияние на рынок труда. Президент также поднял вопрос о возможном введении базового дохода в случае сокращения рабочих мест из-за ИИ.

Отдельно обсуждалось расширение сотрудничества с южнокорейскими технологическими компаниями, включая Samsung и SK Hynix, а также проекты с Boston Dynamics (подразделение Hyundai) и LG.

Хассабис назвал Южную Корею «сильной промышленной базой» во всех ключевых направлениях ИИ — от производства микросхем до робототехники. Он также напомнил о матче между AlphaGo и игроком в го Ли Седолем десять лет назад в Корее, который стал символической точкой старта современной эры ИИ и вдохновил последующие прорывы, включая систему Alphafold.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.