TikTok планирует инвестировать €1 млрд (около $1,16 млрд) в строительство второго дата-центра в Финляндии, продолжая переносить данные европейских пользователей на территорию ЕС.

Заявление прозвучало на фоне растущего внимания к безопасности данных. В январе китайская материнская компания TikTok — ByteDance — избежала запрета в США, где ранее высказывались опасения по поводу доступа к пользовательской информации. Параллельно европейские регуляторы усиливают давление на социальные платформы, требуя ограничить влияние алгоритмов, вызывающих привыкание, особенно среди детей.

Новый дата-центр появится в городе Лахти на юге Финляндии. Его стартовая мощность составит 50 МВт с возможностью расширения до 128 МВт. Проект станет частью программы TikTok по обеспечению «суверенитета данных» в Европе общим объемом €12 млрд. По данным компании, инициатива направлена на защиту данных более чем 200 млн европейских пользователей.

Финляндия в последние годы активно привлекает операторов дата-центров. Крупные технологические компании, включая Microsoft и Google, выбирают страну из-за холодного климата, доступной низкоуглеродной энергии и стабильной регуляторной среды Евросоюза.

Ранее компания Nebius, специализирующаяся на облачных решениях для искусственного интеллекта, сообщила начале строительства завода в Лаппеенранте для производства оборудования для искусственного интеллекта. Первые мощности начнут работать уже в 2027 году, а после полной реализации проект может стать одним из крупнейших и самых современных центров ИИ в Европе.

