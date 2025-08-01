Компания Google DeepMind объявила о запуске Gemini 2.5 Deep Think — своей самой совершенной системы искусственного интеллекта на сегодняшний день. Эта инновационная модель использует принципиально новый подход к обработке информации, одновременно анализируя несколько концепций для нахождения оптимального решения.

Google DeepMind

С 28 июня доступ к новой технологии получат пользователи премиального тарифного плана Gemini Ultra стоимостью 250 долларов в месяц. Разработка, впервые представленная на конференции Google I/O 2025, реализует концепцию многоагентного ИИ, где виртуальные «эксперты» совместно работают над решением сложных задач.

Особый интерес представляет специализированная версия модели, которая принесла Google золотую медаль на Международной математической олимпиаде. Компания планирует предоставить этот «олимпиадный» вариант ограниченному кругу математиков и исследователей. В отличие от стандартных ИИ-решений, эта версия способна анализировать задачи в течение нескольких часов, что открывает новые возможности для научных изысканий.

Согласно внутренним тестам Google, Gemini 2.5 Deep Think демонстрирует беспрецедентные результаты на комплексных испытаниях. На тесте Humanity’s Last Exam, оценивающем общий уровень интеллекта, модель показала результат 34,8%, значительно опередив конкурентов — Grok 4 от xAI (25,4%) и o3 от OpenAI (20,3%). В области программирования новинка также установила рекорд, набрав 87,6% на тесте LiveCodeBench6.

Технологическая уникальность решения заключается в его способности автоматически интегрировать различные инструменты — от исполнения кода до поисковых систем, генерируя при этом более детализированные и содержательные ответы. Практические испытания показали особую эффективность модели в таких областях, как веб-разработка и научные исследования, где она может существенно ускорить процесс открытий.

Индустрия искусственного интеллекта демонстрирует явный тренд на переход к многоагентным системам. Ведущие игроки рынка, включая xAI с их моделью Grok 4 Heavy и OpenAI с системой, использованной на математической олимпиаде, активно развивают это направление. Однако высокая вычислительная стоимость таких решений определяет их премиальный статус — Google, как и другие компании, предлагает доступ к технологии через подписку высокого уровня.

В ближайшие недели компания планирует открыть доступ к API Gemini 2.5 Deep Think для ограниченного круга разработчиков и корпоративных клиентов, что позволит глубже изучить практическое применение новой технологии в бизнес-среде. Этот запуск знаменует важный этап в эволюции искусственного интеллекта, предлагая принципиально новые возможности для решения сложных интеллектуальных задач.