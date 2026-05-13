Google представила Googlebook — новую категорию ноутбуков, в которых Gemini должен стать не отдельным ИИ-помощником, а частью самого интерфейса. Компания называет их устройствами, созданными «с нуля» для работы с ИИ. Первые Googlebooks должны выйти на рынок позднее в 2026 году.

Первые модели Google готовит вместе с крупными производителями ПК — Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Google обещает устройства разных форматов, но главная интрига не в железе, а в том, как ИИ встроят в повседневную работу с ноутбуком.

Главная новая функция — ИИ-курсор Magic Pointer. Он должен понимать, на что пользователь указывает на экране, и предлагать действия без перехода в отдельный чат с Gemini. ННапример, если навести курсор на дату в письме, Gemini сможет предложить создать встречу в календаре. А если выбрать фотографию комнаты и изображение дивана, система попробует показать, как мебель будет смотреться в этом интерьере.

«Мы подумали, что можем взять Gemini Intelligence и сделать указатель по-настоящему умным и интеллектуальным», — заявил старший директор Google по планшетам и ноутбукам Android Александр Кушер. По его словам, курсор будет понимать контекст на экране и подсказывать следующий шаг без лишних переходов по приложениям и меню.

Вторая ставка Google — тесная связка ноутбука с Android-смартфоном. Пользователи смогут запускать приложения с телефона прямо на экране ноутбука. В качестве примера компания привела возможность проходить уроки в Duolingo непосредственно на Googlebook.

Файлы со смартфона также появятся в файловом менеджере ноутбука и их можно будет искать, просматривать и вставлять в документы без ручной пересылки.

Еще одна функция — «Создай свой виджет». Пользователь сможет описать Gemini, какой мини-интерфейс ему нужен, а система соберет персональный виджет. Google показала это на примере семейной поездки в Берлин: Gemini собирает в один виджет рейсы, отели, бронирования ресторанов и обратный отсчет до путешествия, подтягивая данные из Gmail, Calendar и интернета.

Анонс Googlebooks прозвучал спустя 15 лет после появления Chromebook — недорогих ноутбуков на ChromeOS, которые стали особенно популярны в школах и корпоративной среде. Google отдельно подчеркивает, что Chromebook не исчезают: существующие устройства продолжат получать обновления. При этом часть идей Googlebooks со временем может перейти и на Chromebook.

Фактически Google начинает масштабный переход от ChromeOS к новой платформе на базе Android со встроенным искусственным интеллектом. Это также ответ Microsoft, которая с 2024 года продвигает Copilot+ PC — Windows-ноутбуки с отдельным акцентом на ИИ-функции.

