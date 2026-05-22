Google обновила платформу для создания ИИ-видео Flow и представила инструмент для генерации персональных аватаров — цифровых двойников пользователей, которых можно вставлять в создаваемые ролики. Вместе с ним компания показала новую базовую модель Omni Flash. Обновления анонсировали на ежегодной конференции Google I/O в Маунтин-Вью, аватары также будут доступны через Gemini и YouTube.

Для создания аватара пользователь сканирует QR-код в настройках аккаунта Flow, записывает последовательность цифр и снимает лицо с разных ракурсов. На основе этих данных система формирует цифровую копию, которую затем можно помещать в сгенерированные сцены — менять фон, одежду и другие параметры, сохраняя внешность и голос пользователя. Все видео, созданные с помощью модели Omni, включая ролики с аватарами, автоматически маркируются водяным знаком SynthID.

Функция ориентирована прежде всего на авторов контента. Вице-президент Google Labs по управлению продуктами Элиас Роман объяснил логику инструмента так — он предназначен для тех, кто хочет присутствовать в собственном контенте, не снимаясь физически. В отличие от похожей функции в OpenAI Sora, Google изначально ограничила аватары самими пользователями — создать чужой цифровой двойник без согласия человека не получится.

Ключевое техническое обновление — переход с предыдущей видеомодели Veo на Omni Flash. Новая модель генерирует ролики с более высокой детализацией и лучше сохраняет внешний вид персонажей от кадра к кадру — именно эта проблема заметно ограничивала практическое использование предыдущих версий Flow. Параллельно платформа получила поддержку пользовательских инструкций для автоматизации рабочих процессов, например для сортировки созданных клипов по стилевым папкам.

Flow запустили в 2025 году в рамках экспериментального подразделения Google Labs. Роман называет его первой продуктовой линейкой Google, ориентированной непосредственно на творческое создание контента, а не на повышение производительности или потребление медиа. Конкурирующие решения уже есть: в апреле 2026 года YouTube Shorts добавил похожую функцию ИИ-аватаров, а Meta* ранее запустила инструмент синхронизации губ для перевода Reels на другие языки.

Инструменты такого рода вызывают неоднозначную реакцию аудитории. Часть пользователей воспринимает генеративный контент как неаутентичный и расходящийся с их ожиданиями от авторских медиа. При этом возможности обнаружения такого контента остаются ограниченными — водяной знак SynthID не виден невооруженным глазом и не фиксируется стандартными инструментами просмотра. Поэтому вопрос о том, насколько часто аудитория будет распознавать такие ролики как сгенерированные, остается открытым.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

