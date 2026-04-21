Google запустила новые инструменты редактирования изображений в Google Photos. Пользователи смогут выполнять точечную ретушь снимков — от удаления дефектов кожи и сглаживания текстуры до осветления глаз и отбеливания зубов.

Taan Huyn, Unsplash

Функции работают через выбор конкретной зоны лица на снимке. Для каждой области предусмотрены отдельные инструменты — кожа, зона под глазами, радужка, зубы, брови и губы. Интенсивность эффектов регулируется вручную, что позволяет точнее контролировать результат.

Функцию начали поэтапно разворачивать по всему миру. Она постепенно появляется на устройствах Android с 4 ГБ оперативной памяти и версией системы не ниже 9.0.

Запуск встроенных инструментов ретуши может удержать пользователей внутри Google Photos и снизить необходимость перехода в сторонние редакторы.

Подобные инструменты давно используют в популярных сервисах вроде VSCO и Facetune. Они автоматически корректируют портреты, улучшая кожу, черты лица и общий вид изображений с помощью алгоритмов обработки и искусственного интеллекта.

Аналогичные функции частично есть и в редакторах смартфонов Apple и Samsung, однако чаще всего они ограничены базовым автоулучшением и упрощенной ретушью. На этом фоне инструменты Google Photos усиливают конкуренцию в мобильном редактировании и приближают встроенные функции к уровню профессиональных приложений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.