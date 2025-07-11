Компании Google Research и DeepMind выпустили MedGemma — набор ИИ-моделей с открытым исходным кодом, созданный специально для применения в медицине. Обычные ИИ-модели общего назначения часто не обладают достаточной точностью и специализированными знаниями для таких сложных областей, как радиология, дерматология или гистопатология.

Stephen Foster/Unsplash

MedGemma решает эту проблему, предлагая специально обученные модели. Семейство включает модель с 4 млрд параметров, способную работать с текстом и изображениями, и более крупную модель на 27 млрд параметров. Эти модели могут служить основой для новых инструментов в сфере здравоохранения.

Технический отчет показывает, что MedGemma значительно превосходит базовые модели на медицинских задачах. Точность ответов на вопросы с изображениями выросла на 10%, а классификация рентгеновских снимков улучшилась на 15,5–18,1%. На тесте с вопросами из медицинских экзаменов MedQA модель на 27 млрд параметров достигла точности 87,7% по сравнению с 74,9% у базовой модели.

Для обработки изображений Google представляет MedSigLIP — специализированный медицинский кодировщик изображений, обученный на более чем 33 млн пар изображений и текстов. Дальнейшее дообучение моделей дало огромный скачок в точности: например, при классификации тканей в гистопатологии показатель F1-меры вырос с 32,8 до 94,5.

Ранее Google открыл доступ к своей модели для генерации видео Veo 3 Fast по всему миру.