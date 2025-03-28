Компания Google разработала семейство языковых моделей TxGemma, предназначенных для ускорения и оптимизации процессов разработки терапевтических препаратов. Серия содержит три алгоритма — с 2, 9 и 27 млрд параметров. Исследователи могут выбрать оптимальный вариант под свои задачи.
Ключевой особенностью TxGemma является использование обширной базы данных Therapeutic Data Commons, содержащей более 15 млн точек данных из 66 терапевтических наборов. Модели способны выполнять различные задачи — от прогнозирования побочных эффектов до глубокого анализа химической структуры молекул препаратов. При этом новые нейросети превосходят существующие специализированные решения.
Эксперименты показали высокую эффективность TxGemma: модели превзошли существующие универсальные алгоритмы (наподобие o3-mini) в 45 задачах, а специализированные нейросети — на 26 задачах. Особенно впечатляющие результаты модели Google продемонстрировали в прогнозировании побочных эффектов препаратов. При этом для обучения TxGemma исследователи использовали относительной небольшой по размерам набор данных.
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