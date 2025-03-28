Компания Google разработала семейство языковых моделей TxGemma, предназначенных для ускорения и оптимизации процессов разработки терапевтических препаратов. Серия содержит три алгоритма — с 2, 9 и 27 млрд параметров. Исследователи могут выбрать оптимальный вариант под свои задачи.

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Ключевой особенностью TxGemma является использование обширной базы данных Therapeutic Data Commons, содержащей более 15 млн точек данных из 66 терапевтических наборов. Модели способны выполнять различные задачи — от прогнозирования побочных эффектов до глубокого анализа химической структуры молекул препаратов. При этом новые нейросети превосходят существующие специализированные решения.

Эксперименты показали высокую эффективность TxGemma: модели превзошли существующие универсальные алгоритмы (наподобие o3-mini) в 45 задачах, а специализированные нейросети — на 26 задачах. Особенно впечатляющие результаты модели Google продемонстрировали в прогнозировании побочных эффектов препаратов. При этом для обучения TxGemma исследователи использовали относительной небольшой по размерам набор данных.

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