Google превращает свое приложение «Переводчик» в полноценную платформу для изучения языков, бросая вызов таким гигантам, как Duolingo. Новая функция на базе ИИ, которая уже разворачивается в бета-режиме, создает персонализированные уроки в зависимости от уровня знаний пользователя и его целей, будь то подготовка к отпуску или деловые переговоры.

Google

Проблема многих языковых приложений — шаблонные уроки, которые не всегда отвечают конкретным потребностям пользователя. Google решает это с помощью ИИ Gemini. Пользователь нажимает кнопку «Практика», указывает свой уровень и цель, например, «общение с принимающей семьей во время учебы за границей». На основе этого запроса ИИ генерирует релевантный сценарий урока, например, диалог о времени приема пищи.

На данный момент функция ограничена: англоговорящие могут практиковать испанский и французский, а носители испанского, французского и португальского — английский. Упражнения включают в себя как разговорную практику с ИИ, так и аудирование, где нужно распознавать слова в диалогах. Приложение отслеживает ежедневный прогресс, помогая пользователям развивать коммуникативные навыки.

Одновременно Google запустил в Переводчике функцию живого перевода разговоров. Она позволяет двум людям, говорящим на разных языках, вести беседу в реальном времени. Приложение создает транскрипцию и аудиоперевод речи каждого собеседника. В отличие от аналогичной функции в Pixel 10, ИИ пока не имитирует голос пользователя, но Google уже экспериментирует с этой возможностью.

Ранее Google обновил свою функцию ИИ-поиска — в функционал программы были добавлены ИИ-агенты.