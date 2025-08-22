Google расширяет доступ к своему ИИ-режиму (AI Mode) в поиске на 180 стран и территорий и наделил ее «агентскими» способностями. Ранее эта функция была доступна только в США, Великобритании и Индии. Теперь гораздо больше людей смогут задавать сложные вопросы и получать развернутые ответы, хотя пока функция работает только на английском языке.



Вместе с географическим расширением функции Google добавил новые «агентские» возможности, начав с бронирования ресторанов. Подписчики Google AI Ultra теперь могут попросить AI Mode найти свободные столики, указав дату, время, место, количество человек и предпочтения в еде. ИИ проанализирует платформы бронирования, такие как OpenTable, Resy и Tock, и предложит подходящие варианты.

Для пользователей в США ответы AI Mode станут более персонализированными. Система сможет использовать историю предыдущих поисковых запросов и кликов, чтобы сгенерировать более релевантные результаты. Например, при поиске места для обеда ИИ может учесть, что вы ранее интересовались итальянскими ресторанами или предпочитаете веганскую еду.

Еще одно нововведение для американских пользователей — возможность делиться результатами поиска в AI Mode. Новая кнопка «Поделиться» создает публичную ссылку на чат, которую можно отправить друзьям или семье. Они смогут продолжить поиск с того места, где вы остановились. Это упрощает совместное планирование и обмен информацией.

Ранее Google добавил в сервис Docs функцию ИИ-озвучивания документов при помощи своей нейросети Gemini.