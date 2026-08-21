Google вновь предоставит студентам Нигерии бесплатную годовую подписку на Google AI Plus. Она доступна учащимся университетов, политехнических институтов и педагогических колледжей старше 18 лет. Стоимость предложения составляет 92 400 найр ($68 или 5 857 руб.) на одного студента.

Rubaitul Azad, Unsplash

Подписка открывает расширенные лимиты Gemini, голосовой режим Gemini Live, инструмент Deep Research, 400 ГБ облачного хранилища и функции для подготовки к экзаменам. Среди них — Study Notebooks, генерация тренировочных тестов и Homework Helper в Google Lens, который помогает разбирать уравнения и диаграммы по фотографиям.

В Google подчеркивают, что компания не хочет превращать Gemini в инструмент для списывания. Режим Guided Learning работает по принципу репетитора: модель задает наводящие вопросы и помогает разобраться с задачей, а не просто выдает готовый ответ.

Согласно исследованию Google DeepMind с участием 1763 школьников Западной Африки, за восемь недель такой подход обеспечил прогресс, эквивалентный 1,2−1,7 года обучения. Более 90% взаимодействий были посвящены пониманию концепций, а прямое решение Gemini предоставляла лишь в 2% случаев.

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Преподаватели смогут ограничивать использование Gemini в Google Classroom. В Google заявили, что данные студентов и классов не будут использоваться для обучения ИИ-моделей.

«ИИ — это определяющий технологический сдвиг нашего поколения», — убежден директор Google по Западной и Восточной Африке Олумиде Балогун.

По его словам, бесплатный доступ должен снизить финансовые барьеры и помочь студентам получить навыки, востребованные в цифровой экономике.

Предложение доступно в 27 странах Африки к югу от Сахары. Нигерийским студентам необходимо подтвердить статус учащегося через SheerID. Те, кто уже пользовался предложением в прошлом учебном году, смогут продлить подписку еще на год после повторной проверки.

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