Китайский стартап DeepSeek официально выпустил выпустил обновленную языковую модель V4-Flash, которая оказалась самой дешевой среди известных ИИ-моделей в тестах Artificial Analysis. По расчетам исследовательской компании, средняя стоимость выполнения одного задания была примерно в 105 раз ниже, чем у Claude Fable 5 от Anthropic.

Jackson Sophat, Unsplash

Artificial Analysis тестировала V4-Flash-0731 в режиме рассуждения с максимальным уровнем усилий. Миллион входных токенов у DeepSeek стоит $0,14, а миллион выходных — $0,28. Но заметнее всего разрыв выглядит в расчете на одно задание: у V4-Flash оно обошлось в среднем в 3 цента, у Kimi K3 — в 86 центов, у GPT-5.6 Sol — в $1,86, а у Claude Fable 5 — в $3,15.

Такое сравнение дает более реалистичную картину расходов, чем одни лишь цены за токены. Даже модель с дешевым API может оказаться затратной, если генерирует длинные ответы или делает больше шагов. Поэтому Artificial Analysis учитывает, сколько данных каждая модель обработала и сгенерировала при выполнении одинаковых заданий.

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Низкая цена не вывела V4-Flash в лидеры по возможностям. Модель набрала 50 баллов из 100 в Intelligence Index Artificial Analysis, который объединяет девять тестов на программирование, рассуждение и рабочие задачи. Столько же получила Google Gemini 3.6 Flash. Kimi K3 от Moonshot AI набрала 57 баллов, а модели OpenAI и Anthropic опередили V4-Flash как минимум на девять баллов.

Мировая известность пришла к DeepSeek в начале 2025 года после выпуска R1, которая привлекла отрасль сочетанием высокой производительности и низкой цены. Однако сохранить все внимание рынка стартапу не удалось: собственные модели вывели Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance и Alibaba, а DeepSeek пришлось бороться уже с целой группой китайских конкурентов.

С V4-Flash DeepSeek снова играет на своем сильнейшем поле — предлагает достаточно мощную модель заметно дешевле конкурентов. Одновременно компания готовит официальный релиз более производительной V4-Pro. Предварительная версия модели доступна с апреля, но дату полноценного запуска DeepSeek пока не назвала.

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