Google, входящая в Alphabet, разрабатывает новый серверный чип, который должен повысить эффективность работы ИИ-моделей Gemini. Компания рассчитывает начать использовать процессор под внутренним названием Frozen v2 уже в 2028 году.

Unsplash

По данным The Information, Frozen v2 может оказаться в 6–10 раз энергоэффективнее новейших ИИ-чипов Google. Показатель рассчитывался по числу токенов, которые система способна сгенерировать на единицу потребляемой мощности.

В Google напрямую не подтвердили и не опровергли сведения о Frozen v2. В комментарии TechCrunch компания заявила, что ее специалисты постоянно исследуют новые решения и совместно проектируют аппаратную и программную части систем, чтобы лучше адаптировать их к реальным нагрузкам.

Frozen v2 должен стать отдельным семейством собственных чипов Google и не заменит тензорные процессоры компании — TPU. Проект призван смягчить дефицит вычислительных мощностей, из-за которого Google Cloud, по данным The Information, уже отказывалась от отдельных контрактов с внешними клиентами. Одновременно собственные разработки могут помочь Google снизить зависимость от Nvidia, которая по-прежнему доминирует на рынке оборудования для искусственного интеллекта.

Читайте также Китайские ученые нашли способ ускорить ИИ без наращивания числа чипов

В июне OpenAI вместе с Broadcom представила Jalapeño — свой первый процессор для инференса, то есть работы уже обученных ИИ-моделей. В начале июля также стало известно, что Anthropic обсуждала с Samsung возможное сотрудничество в разработке собственного чипа.

Инвесторов ранее обеспокоили планы Alphabet направить от $180 млрд до $190 млрд на капитальные расходы, в том числе на развитие ИИ-инфраструктуры. По оценке TechCrunch, сообщение о более энергоэффективном Frozen v2 поддержало настроения рынка. После публикации материала The Information акции холдинга прибавили около 3% на утренних торгах — за несколько дней до выхода квартальной отчетности.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.