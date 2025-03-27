Исследователи Google DeepMind представили новую систему CaMeL для защиты больших языковых моделей (LLM) от атак через промпты. Согласно тестам, технология блокирует две трети вредоносных запросов.

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Современные языковые модели уязвимы для так называемых «инъекций промптов», при помощи которых злоумышленники могут получать доступ к конфиденциальным данным внутри нейросетей. Существующие методы защиты, включая переобучение моделей и промпт-инжиниринг, показывают низкую эффективность.

CaMeL предлагает принципиально новый подход к решению этой проблемы. Система имеет двухуровневую архитектуру, состоящую из «привилегированной» и «карантинной» языковых моделей. CaMeL использует метаданные и строгие политики для каждого элемента данных, благодаря чему может контролировать проходящие через LLM потоки информации. Специальный Python-интерпретатор отслеживает происхождение данных и помогает соблюдать ограничения.

В тестах на бенчмарке AgentDojo CaMeL продемонстрировала впечатляющие результаты: модель успешно справилась с 67% задач. Немаловажно, что система увеличила число используемых токенов примерно в 3 раза. Для сравнения, другие методики повышают расход токенов в 5-10 раз.

Одно из главных преимуществ CaMeL — способность противостоять даже очень сложным атакам, включая косвенное манипулирование системой через внешне безобидные инструкции. Технология создает дополнительный защитный слой вокруг языковой модели без ее модификации. Это делает систему более универсальной.