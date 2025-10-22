Google расширяет возможности своей платформы AI Studio, представив режим vibe coding — упрощенный интерфейс и инструменты, которые позволяют даже начинающим программистам быстро создавать, редактировать и запускать веб-приложения.

Начать можно на вкладке Build, там выбрать модели ИИ (по умолчанию Gemini 2.5 Pro), описать желаемое приложение словами, и система автоматически сгенерирует все компоненты кода — интерфейс, API, стили. После генерации пользователь попадает в редактор, где слева — визуальный интерфейс с подсказками, а справа — сам код, который можно доработать вручную.

Кнопка I’m Feeling Lucky предлагает случайные идеи приложений и сразу строит их базовую структуру.

Пользователи могут сохранять проект на GitHub, скачивать код или сразу развертывать приложение через встроенные механизмы Studio. Продвинутые опции вроде использований моделей Veo 3.1 или Cloud Run требуют оплачиваемого API-ключа. Google позиционирует это как способ снизить барьер для входа — начать можно без ввода платежных данных, экспериментируя бесплатно.

Для российских предпринимателей подобные инструменты могут стать базой для создания стартапов и продуктов быстрее, без дорогостоящей команды разработчиков. Тем, кто уже работает в ИИ / SaaS-сегменте, стоит следить за развитием подобных low-code или prompt-to-app платформ.