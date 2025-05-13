Google, входящая в Alphabet, столкнулась с гражданскими исками на €12 млрд более чем от 10 сайтов сравнения цен из семи стран Европы. Об этом сообщает Bloomberg. Истцы обвиняют компанию в использовании доминирующего положения на рынке поисковиков для продвижения собственного сервиса покупок, что нанесло ущерб их бизнесу.

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Иски связаны с решением Еврокомиссии 2017 года, оштрафовавшей Google на €2,4 млрд за антиконкурентные практики. После подтверждения нарушения антимонопольного законодательства судом в 2024 году компаниям больше не нужно доказывать вину Google, что ускорило подачу так называемых «последующих» исков.

В числе дел — иск на €1,6 млрд от британских сайтов Kelkoo и Foundem, который рассмотрят в Лондоне в июне, и дело на €2,1 млрд от шведского сайта Pricerunner.

Google отрицает обоснованность исков, заявляя, что формат рекламы для сайтов сравнения цен, введенный в 2017 году, эффективен и не дискриминирует конкурентов. Представитель компании отметил, что более 1,5 тыс. сайтов используют эту систему по сравнению с семью в 2017 году.

Однако истцы, например сооснователь Idealo Альбрехт фон Зоннтаг, настаивают, что для Google должны наступить «эффективные последствия» за нарушения.

Иски осложняют положение Google, особенно на фоне требований Минюста США продать части рекламного и поискового бизнеса после проигрыша в двух антимонопольных делах.

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Профессор права Дюссельдорфского университета Кристиан Керстинг отмечает, что истцам предстоит доказать прямую связь между действиями Google и их убытками, исключив другие факторы, такие как рыночные колебания или слабые стратегии.

Исполнение решений также может быть проблемой. Если Google откажется платить, истцам придется обращаться в суды США, что рискует вызвать недовольство Белого дома, учитывая критику Дональда Трампа в адрес европейских регуляторов.

