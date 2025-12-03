Google начала тестировать функцию, позволяющую пользователям «без проблем углубляться» в диалог с искусственным интеллектом Gemini прямо со страницы поисковой выдачи, где отображаются AI Overviews — краткие ИИ-обзоры по запросу, пишет TechCrunch.

Freepik

Ранее процесс был разделен: чтобы задать уточняющие вопросы после получения обзора, нужно было перейти на отдельную вкладку «Режим ИИ». Теперь Google проверяет, есть ли смысл в таком разделении, учитывая, что естественный поиск информации часто порождает желание узнать больше.

Новый тест, доступный пока на мобильных устройствах пользователям по всему миру, позволяет продолжить беседу на том же экране, где был получен первоначальный ответ.

Как объяснил вице-президент по продуктам Google Search Робби Стейн, цель — освободить пользователей от необходимости заранее планировать, куда и как задавать вопрос. Вместо этого они получают AI Overview как отправную точку, а затем могут интерактивно исследовать тему глубже.

Это соответствует видению Google, в котором поиск становится универсальным инструментом для любого вопроса, независимо от его сложности.

Это обновление является стратегическим ответом на рыночную гонку. Объединение диалогового режима с AI Overviews, ежемесячная аудитория которых составляет около 2 млрд пользователей, может значительно ускорить внедрение и привыкание к чат-боту Gemini, число пользователей которого в ноябре превысило 650 млн в месяц.