Компания Google представила свою последнюю модель — Gemini 3. Там заверили, что это не просто улучшение, а фундаментальный прорыв, который должен сделать ИИ более полезным и понятным для каждого. Модель, которая отказалась от лести и уже возглавила все рейтинги ИИ, «читает» контекст, генерирует 3D-миры, автономно планирует и уже работает в «Поиске». Самые интересные факты о Gemini 3 — в подборке «Инка».

Факт 1. Прямолинейный собеседник. Gemini 3 сознательно отказывается от лести и клише. Его ключевое отличие в коммуникации — он предлагает честные и продуманные ответы, говоря то, что вам нужно услышать, а не то, что вы хотите услышать.

Факт 2. Рекордный интеллект. Модель установила абсолютный рекорд, возглавив авторитетный рейтинг моделей ИИ LM Arena с показателем 1501 Elo, подтвердив свой статус одной из самых умных систем в мире. Для сравнения: версия GPT-5-high от OpenAI получила показатель 1437 в том же рейтинге, предоставляющем данные о восприятии моделей реальными пользователями, в августе этого года.

Факт 3. Уровень знаний PhD. Искусственный интеллект демонстрирует мышление, сопоставимое с уровнем доктора наук, показав результат 91,9% на экзамене GPQA Diamond, который состоит из вопросов высокого уровня из различных научных областей.

Факт 4. «Считывает» ситуацию. Разработчики отмечают, что всего за два года ИИ эволюционировал от простого распознавания текста и изображений до способности улавливать глубину, контекст и «считать» обстановку запроса.

Факт 5. Режим «сверхразума». Для решения самых сложных задач представлен специальный режим Gemini 3 Deep Think, который значительно усиливает логику модели. В этом режиме ИИ набрал 45,1% на тесте ARC-AGI-2, предназначенном для проверки способности решать совершенно новые, нестандартные задачи.

Факт 6. Создатель 3D-миров. Модель стала инструментом для креаторов и разработчиков, позволяя генерировать код для интерактивных 3D-воксельных миров, ретро-игр и сложных визуализаций (например, потока плазмы в термоядерном реакторе) буквально из описания.

Факт 7. Идеальный веб-разработчик. Google заявляет, что Gemini 3 — их самая мощная модель для веб-кодирования, которая заняла первое место в специализированном рейтинге WebDev Arena, что позволяет разработчикам создавать насыщенные и интерактивные приложения быстрее.

Факт 8. Автономный стратег. ИИ демонстрирует прорыв в долгосрочном планировании. В симуляции управления бизнесом торговых автоматов он автономно принимал решения в течение целого «виртуального года», стабильно принося более высокую прибыль, чем конкуренты.

Факт 9. Впервые в своей истории Google внедрил флагманскую модель ИИ в «Поиск» в первый же день ее анонса, что подчеркивает уверенность в ее стабильности и качестве для миллиардов пользователей.

Факт 10. Разработка с автономными агентами. Представлена новая платформа Google Antigravity, где Gemini 3 действует не как инструмент, а как автономный партнер-разработчик, который может самостоятельно планировать, писать и проверять код, имея прямой доступ к редактору и браузеру.