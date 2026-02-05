За год Alphabet, материнская компания Google, кардинально изменила свой нарратив вокруг искусственного интеллекта. От позиции догоняющего, которая беспокоила инвесторов и давила на акции, компания перешла к уверенным заявлениям о лидерстве на рынке. В ходе последнего отчета руководство отметило, что ее массивные инвестиции в ИИ наконец начали приносить ощутимую финансовую отдачу.

Эта новая уверенность стала основанием для амбициозных планов: в следующем году Google планирует удвоить капитальные затраты — до $175–185 млрд. Основная цель — масштабное наращивание вычислительных мощностей для развития и внедрения технологий ИИ.

Фокус в официальных комментариях сместился с технологических возможностей на коммерческие результаты. Особое внимание было уделено облачному подразделению Google Cloud, где интеграция ИИ способствует росту доходов. «Мы видим, что наши инвестиции в искусственный интеллект и соответствующую инфраструктуру способствуют увеличению доходов и росту по всем направлениям», — заявил генеральный директор Сундар Пичаи.

Бизнес демонстрирует динамику на нескольких фронтах. Число активных пользователей потребительского приложения Gemini превысило 750 млн в месяц. После запуска более совершенной модели Gemini 3, по словам Пичаи, значительно выросла вовлеченность аудитории. Эта же модель сейчас используется в поисковом «Режиме ИИ» и корпоративной версии сервиса, где уже продано 8 млн платных лицензий.

Первоначальное объявление о резком увеличении расходов вызвало кратковременную негативную реакцию рынка. Однако впечатляющий рост выручки Google Cloud на 48% и общий тренд на монетизацию ИИ быстро вернули доверие инвесторов. Акции стабилизировались, отражая текущий запрос Уолл-стрит: высокие затраты на ИИ оправданы только при наличии соразмерной финансовой отдачи.

За прошедший год статус Alphabet на рынке радикально изменился. Компания вошла в узкий круг технологических гигантов с капитализацией свыше $4 трлн. В то же время акции некоторых ее конкурентов, чей бизнес тесно связан с OpenAI, испытывают давление. Рыночные эксперты отмечают смещение предпочтений в сторону интегрированных компаний, таких как Google, которые контролируют полный цикл — от разработки моделей ИИ до облачной инфраструктуры и потребительских продуктов.

