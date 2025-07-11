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Google вслед за Oracle предоставит правительству США скидки на облачные сервисы

Google предоставит значительные скидки на облачные сервисы для правительства США, следуя примеру Oracle, которая на прошлой неделе заключила соглашение о снижении цен на свои программные продукты и облачные контракты. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Генеральной службы администрации США (GSA), ведущей переговоры с технологическими компаниями. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие недели.

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По словам представителя GSA, скидки от Google, вероятно, будут сопоставимы с теми, что предоставила Oracle: последняя снизила стоимость некоторых контрактов на программное обеспечение на 75% на ограниченный срок и предложила «существенные скидки» на облачные услуги. Переговоры с Microsoft (Azure) и Amazon Web Services (AWS) также ведутся, но находятся на менее продвинутой стадии.

Все компании полностью поддерживают эту инициативу и понимают ее важность, отметил представитель GSA, добавив, что соглашения будут достигнуты со всеми четырьмя игроками, на которых приходится основная часть годовых расходов правительства на облачные сервисы — более $20 млрд.

Администрация президента Дональда Трампа усиливает давление на технологические компании, чтобы сократить расходы на ИТ-закупки. Эта инициатива является частью более широкой программы по повышению эффективности государственных расходов.

Ранее, в апреле 2025 года, Google уже предоставила правительству США временную скидку в размере 71% на некоторые контракты Workspace, действующую до конца сентября. В последние месяцы GSA заключила соглашения с Adobe и Salesforce, последняя из которых снизила стоимость использования мессенджера Slack для правительства на 90% до конца ноября.

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