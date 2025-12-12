OpenAI запустила свою новую флагманскую модель GPT-5.2 в разгар жесткой битвы за лидерство с Google. Компания позиционирует ее как самый мощный инструмент для разработчиков и бизнеса, способный вернуть утраченные позиции — ведь Google Gemini 3 уже возглавляет большинство рейтингов.
GPT-5.2 предлагается в трех специализированных версиях:
● Instant — для быстрых задач вроде поиска и перевода
● Thinking — для сложной аналитики, кодирования и работы с документами
● Pro — максимальная точность для критически важных задач
«Мы создали 5.2, чтобы повысить экономическую ценность для людей. Она лучше справляется с созданием электронных таблиц, презентаций, написанием кода, распознаванием изображений, пониманием длинного контекста, использованием инструментов и последующим объединением сложных многоэтапных проектов», — заявила руководительница продукта OpenAI Фиджи Симо.
Запуск происходит на фоне тревожных сигналов внутри OpenAI, отмечает TechCrunch. Ранее в этом месяце Сэм Альтман объявил в компании режим «красного кода», потребовав от команды сосредоточиться исключительно на развитии основного продукта — ChatGPT, поскольку он начал терять пользователей в пользу Google.
Несмотря на обещания сосредоточиться на потребительском опыте, OpenAI делает стратегическую ставку на корпоративный сектор и разработчиков.
Техническое превосходство или маркетинг?
Согласно внутренним сравнениям OpenAI, GPT-5.2 Thinking опережает конкурентов в ключевых тестах:
● Разработка ПО (SWE-Bench Pro)
● Научные знания уровня PhD (GPQA Diamond)
● Абстрактное мышление (ARC-AGI)
«Математическое мышление — это показатель того, может ли модель следовать многоэтапной логике, сохранять согласованность чисел с течением времени и избегать незначительных ошибок, которые могут накапливаться», — объясняет исследователь Эйдан Кларк.
Фокус на «мыслительных» моделях создает финансовую ловушку — такие системы требуют значительно больше вычислительных ресурсов. OpenAI уже тратит на инфраструктуру сотни миллионов долларов наличными, а не облачными кредитами. При этом компания взяла на себя обязательства по строительству ИИ-инфраструктуры на $1,4 трлн.
Пока Google совершенствует генерацию изображений (знаменитый Nano Banana Pro), OpenAI отложила визуальные улучшения до января. Вместо этого компания сосредоточилась на корпоративных функциях и мерах безопасности, включая проверку возраста подростков.
GPT-5.2 выглядит не столько прорывом, сколько консолидацией предыдущих обновлений — объединением скорости 5.0 и «агентских» способностей 5.1. Это осторожный шаг компании, которая пытается сохранить баланс между инновациями и надежностью, одновременно отбиваясь от наступающего Google.
Финал этой битвы определит не только того, чья модель окажется умнее, но и то, какая компания сможет позволить себе финансировать следующее поколение искусственного интеллекта.