Google анонсировала сразу две специализированные версии своих тензорных процессоров (TPU) — модели 8tx и 8i Max, которые станут доступны клиентам в следующем году. Обновление линейки серверных устройств должно помочь компании закрепиться в виде главного конкурента Nvidia в сфере разработки ИИ-оборудования.

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Новые чипы созданы не с нуля, а представляют собой глубоко переконфигурированные архитектуры, оптимизированные под конкретные запросы корпоративных клиентов. По словам главы подразделения Google по разработке чипов Амина Вахдата, будущее индустрии лежит именно в узкой специализации аппаратного обеспечения.

Выпуск сразу двух новых процессоров в один год свидетельствует об ускорении цикла разработки, который ранее традиционно занимал около двух лет на каждое поколение TPU.

Первая новинка, модель TPU 8tx, ориентирована на безопасные конфиденциальные вычисления. Этот процессор, созданный в партнерстве с AMD, позволяет шифровать данные непосредственно на уровне чипа.

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Обычно информацию приходится расшифровывать в памяти компьютера для ее обработки. В новом устройстве Google избавилась от этой уязвимости. 8tx нацелен прежде всего на государственные учреждения и компании из отраслей со строгой регуляторикой.

Вторая модель, TPU 8i Max, разработана специально для работы с длинными контекстными окнами — огромными массивами данных, которые ИИ-системы должны анализировать в рамках одного запроса. Этот чип объединяет сразу два процессора TPU в одном корпусе, обеспечивая повышенную вычислительную мощность и расширенный объем памяти.

Подобные характеристики критически важны для современных ИИ-агентов, сложных математических расчетов и разработки новых биофармпрепаратов.

Nvidia по-прежнему безоговорочно лидирует по «чистой» вычислительной мощности одиночного чипа и скорости обмена данными. Однако Google выигрывает в другом: модель 8i Max предлагает больший объем встроенной памяти для тяжелых задач, а архитектура центров обработки данных Google позволяет объединять тысячи чипов в единый «супермозг» эффективнее конкурента.

Вместо гонки за абсолютной мощностью одного процессора, Google делает ставку на безупречную командную работу чипов в кластере.

Новая линейка TPU также гораздо привлекательнее конкурента по соотношению цены и производительности. По оценкам аналитиков, чипы от Google обходятся клиентам примерно на 30% дешевле графических процессоров (GPU) от Nvidia.

Стратегия уже приносит плоды: по прогнозам, к 2028 году продажи TPU превысят $135 млрд, а вычислительные мощности от Google уже используют Apple, Meta, Anthropic и Oracle. На фоне этих новостей и управленческих проблем внутри самой Nvidia акции Alphabet отреагировали на анонс уверенным ростом на 4,1%.

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