Google представила Home Speaker — первую новую умную колонку компании после выхода Nest Audio в 2020 году. Устройство получило ассистента на базе языковой модели Gemini, который понимает составные голосовые команды, управляет умным домом и позволяет уточнять запросы без повторного обращения. Колонка уже доступна для предзаказа, а в продажу поступит до конца июня по цене $99,99.

Google

Главным отличием Home Speaker от предыдущих колонок Google стал переход от жестко заданных команд к более естественному разговорному интерфейсу. Например, пользователь сможет попросить выключить весь свет, кроме прикроватной лампы, или одной фразой приглушить свет на кухне, включить спокойную музыку и поставить таймер на 20 минут. Функция Continued Conversation позволит продолжить разговор и уточнить запрос без повторной команды «OK, Google».

Для ассистента подготовили десять новых голосов, а Gemini сможет поддерживать диалог и отвечать на вопросы, не связанные с управлением умным домом. Внешне колонка продолжила дизайн предыдущих поколений и получила текстильный корпус размером 8,6 × 10,6 см. В США устройство предложат в цветах Jade и Berry, а на других рынках — в вариантах Hazel и Porcelain. Состояние колонки будет показывать новая кольцевая подсветка в основании.

Часть возможностей Gemini будет доступна только по подписке Google Home Premium стоимостью $10 в месяц или $100 в год. В нее войдут расширенный режим Gemini Live, анализ записей с камер Nest и сводки событий, произошедших дома в отсутствие владельца. Базовые функции ассистента останутся бесплатными, а первые шесть месяцев Google Home Premium компания предоставит без дополнительной платы.

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Google продолжает переносить Gemini из смартфонов в другие категории устройств и теперь встроила модель в систему умного дома. Одновременно компания расширила подписную модель, оставив базовые команды бесплатными, а более сложные функции — платными. Первые месяцы продаж покажут, готовы ли владельцы умных колонок регулярно платить за дополнительные возможности ассистента в условиях конкуренции с Amazon Echo и Apple HomePod.

Шестилетний перерыв между выходом Nest Audio и Home Speaker совпал с замедлением рынка умных колонок. После бурного роста в 2017−2019 годах устройства в основном продолжили использовать для прослушивания музыки и простых запросов к голосовым ассистентам. С помощью генеративного ИИ Google попытается расширить привычные сценарии и вернуть интерес к категории.

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