Соучредитель и руководитель Anthropic Дарио Амодей крайне негативно оценил решение своего главного конкурента заключить соглашение с Министерством обороны США. Во внутреннем обращении к коллективу он охарактеризовал действия OpenAI как «дешевый спектакль».

По словам Амодея, OpenAI заботилась лишь о том, чтобы успокоить своих сотрудников, тогда как Anthropic стремилась не допустить возможных злоупотреблений своими технологиями.

На прошлой неделе переговоры между Anthropic и оборонным ведомством, которое при нынешней администрации именуется Военным министерством, зашли в тупик. Стартап, уже имевший контракт с Пентагоном на $200 млн, требовал от властей официальных заверений, что разработки компании не будут задействованы для тотальной слежки за гражданами внутри страны или создания полностью автономных систем вооружения.

В итоге военные предпочли заключить сделку с OpenAI. Глава последней Сэм Альтман поспешил заверить общественность, что их соглашение предусматривает защиту именно от тех рисков, которые так беспокоили конкурентов.

Амодей в своем письме назвал эти заявления откровенным обманом, обвинив Альтмана в попытке лживо выставить себя миротворцем. Компанию особенно задело требование Пентагона предоставить доступ к ИИ для «любого законного использования» — точно такая же формулировка фигурирует в контракте OpenAI.

Пользователи, судя по всему, поддерживает именно позицию Anthropic. После того как стало известно о сделке OpenAI с военными, число удалений приложения ChatGPT подскочило на 295%. Люди считают сделку OpenAI сомнительной, а Anthropic воспринимают как героев (их приложение заняло второе место в рейтинге App Store).

Тем временем переговоры между Anthropic и Пентагоном возобновились. Если сторонам удастся достичь компромисса, военные вновь получат доступ к технологиям компании, а она избежит внесения в «черный список». Это также осложнит положение конкурентов: OpenAI уже объявила о партнерстве, позволяющем Пентагону использовать их модели в закрытых сетях.

Конфликт разворачивается на фоне впечатляющих финансовых успехов обеих компаний. По данным The Information, к концу прошлого месяца годовая выручка OpenAI превысила $25 млрд, что на 17% выше показателя в $21,4 млрд, зафиксированного в конце 2025 года.

Для сравнения: конкурент Anthropic, оказавшийся в центре скандала, продолжает аналогичную траекторию роста с прогнозируемой выручкой около $20 млрд. При этом стоимость Anthropic оценивается в $380 млрд, однако тень конфликта с Пентагоном омрачает эти перспективы.

Кремниевая долина в большинстве своем встала на сторону Амодея. Технологические объединения, представляющие интересы таких гигантов, как Google и Apple, призывают президента Трампа пересмотреть решение о признании Anthropic угрозой нацбезопасности, предупреждая, что это ударит по всей отрасли.

