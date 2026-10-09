Google анонсировал агента Gemini для рабочих задач и усилил конкуренцию с OpenAI, Anthropic и Microsoft за корпоративных клиентов. Инструмент отвечает на вопросы, создает контент и пишет код. Работает он внутри сервисов Google: Gmail, Drive, Docs и Calendar.

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По замыслу Google, агент должен действовать как коллега, а не как чат-бот. У него есть собственная корпоративная идентичность, и он способен вести задачу в течение нескольких дней. Прежние агенты компании в большинстве случаев отвечали на запрос внутри одного приложения.

Гендиректор Google Cloud Томас Куриан в блоге пояснил, что агент подбирает модель под конкретную задачу, имеет встроенный контроль расходов и обеспечивает безопасность, администрирование и управление в объеме, которого требует компания-заказчик. Для бизнеса это важное условие: корпоративные клиенты обычно выбирают поставщика ИИ с учетом требований ИТ-департамента и службы безопасности.

Запуск нужен Google для возврата инвестиций в ИИ-инфраструктуру, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов. Компания борется за корпоративные контракты с Microsoft, OpenAI, Anthropic и Amazon, и именно такие контракты должны принести выручку от вложений. Агент в привычных рабочих сервисах дает Google преимущество: многие компании уже хранят в них почту, документы и расписания.

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Внутри компании к технологиям относятся неоднозначно. Часть сотрудников Google, по данным Bloomberg, считает, что возможности компании на переднем крае отстают от конкурентов. Google начала делиться следующей флагманской моделью Gemini 4 Argon с доверенными партнерами, речь идет об улучшенной версии. Сроки ее публичного релиза в материале не названы.

Рынок на анонс почти не отреагировал: акции Alphabet в Нью-Йорке изменились незначительно. Это можно объяснить тем, что в цене уже заложены ожидания от продуктов Google в сфере ИИ, а оценить эффект агента получится по числу корпоративных подписчиков. Компания пока не раскрыла данные о стоимости и числе клиентов.

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