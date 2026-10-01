Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon, но широкой публике она пока недоступна. Первыми доступ получили специалисты по защите от кибератак в рамках программы Fairwind. Для них и для внутренних команд компании Google отключила ограничения в области кибербезопасности.
Fairwind была запущена 2 сентября 2026 года как программа ограниченного доступа к киберинструментам Google для государственных структур и доверенных партнеров. По данным компании, в ней участвуют более 650 партнеров. Первым продуктом программы стала модель Gemini 3.8 Flash Cyber. Argon открывает новое поколение флагманской линейки Google. Предыдущее, Gemini 3, вышло в ноябре 2025 года.
Компания приводит результаты собственных тестов. В DeepSWE v1.1, который проверяет решение длинных задач по программированию, Argon превосходит GPT-6 Astra от OpenAI и Claude Opus 5.5 от Anthropic. В тесте CWE-bench v1, где модели исправляют уязвимости в коде, Argon делит первое место с GPT-6 Astra и Grok 4.7.
В других тестах новая модель серьезно уступает GPT-6 Astra и Claude Opus 5.5. Независимой проверки этих данных пока нет. Несмотря на высокие показатели в тестах, опрошенные Bloomberg сотрудники с доступом к модели сомневаются в способностях модели в программировании.
На практике модель уже работает в двух направлениях. Охранная компания Wiz использует Argon в программе бесплатной защиты критической инфраструктуры Scan for Good. По словам представителей Google, модель нашла в медицинском программном обеспечении, которым пользуются больницы по всему миру, уязвимость, раскрывавшую персональные данные пациентов.
Предыдущие модели ее пропустили. Внутри Google с Argon работают тысячи сотрудников. По данным компании, команды агентов на его основе нашли способы оптимизировать память в дата-центрах и освободили более 300 ТиБ (тебибайт — 240 байт). Они же переносят части кода на более безопасный язык Rust.
Цена на старте составит $2 за 1 млн входных токенов и $10 за 1 млн выходных. Лимит одного ответа вырос с 64 тыс. до 1 млн токенов, поэтому модель может выдавать очень длинные материалы за один проход.
Перед массовым выпуском компания усиливает защиту по четырем направлениям. Она ужесточает меры против злоупотреблений, включая попытки получить помощь в создании химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.
Отдельно идет защита от скрытых инструкций во внешних данных, мониторинг рассуждений модели на случай выхода за рамки задачи и укрепление изолированных сред для тестов. Google также участвует в добровольной процедуре правительства США, которая дает ведомствам доступ к моделям до выпуска.
Следующими доступ получат платные клиенты API и подписчики Google AI Ultra, сроки компания не назвала.
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