Google объявила о запуске сервиса Mixboard, который позволяет пользователям создавать «доски настроения» (mood boards) с помощью искусственного интеллекта. Сервис конкурирует с функцией коллажей в Pinterest, где пользователи создают «доски настроения», используя свои любимые «пины» и другие изображения.

Mixboard не требует наличия готовой коллекции изображений — пользователи могут начинать проект с текстовых подсказок, по которым ИИ генерирует идеи. Доступны также готовые доски для редактирования, что упрощает процесс для тех, кто нуждается в творческом импульсе.

После создания изображения с помощью ИИ, вы можете попросить ИИ внести правки и другие небольшие изменения или даже объединить изображения. Для этого используется новая модель редактирования изображений от Google — Nano Banana, которую называли лучшей в мире в ходе ранних тестов.

TechCrunch отмечает, что с помощью Mixboard компания Google удовлетворяет спрос пользователей на Nano Banana. Компания позиционирует продукт для мозгового штурма в сферах дизайна интерьера, организации мероприятий и других проектах.

Издание пишет, что Pinterest добился вирусной популярности благодаря отдельному приложению для создания коллажей Shuffles, которое пользователи поколения Z использовали для создания креативных видеороликов для TikTok. Функции приложения позже были интегрированы в сам Pinterest.

В 2020 году Google уже запускал конкурента Pinterest — сервис Keen. Это платформа для создания тематических коллекций на основе машинного обучения. Проект не стал популярным среди пользователей, поэтому в 2024 году было принято решение о его закрытии.