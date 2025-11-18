Госдума работает над ужесточением законодательства в сфере рекламы азартных игр. Основные предлагаемые меры включают полный запрет на показ такой рекламы несовершеннолетним и обязательство для рекламодателей доносить до взрослой аудитории, что ставки не являются источником стабильного дохода, пишет «Парламентская газета».

Freepik

Параллельно депутаты обсуждают усовершенствование механизма добровольного самоограничения для игроков, чтобы сделать его более гибким и эффективным.

Эти инициативы возникают на фоне активного роста легального рынка ставок в России, где разрешены как спортивные пари, так и казино в специальных игорных зонах. Рекламные бюджеты букмекеров постоянно увеличиваются, однако обычно их объявления акцентируют лишь возможность выигрыша, умалчивая о финансовых рисках и потенциальном вреде.

В ответ на это летом 2025 года правительство внесло в парламент законопроект, обязывающий размещать в рекламе предупреждения о рисках, который уже прошел первое чтение.

Как подчеркивает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, принципиально важно исключить формирование у аудитории ложного представления об азартных играх как о способе заработка и обеспечить полную защиту детей от подобного контента.

Легальные букмекеры в целом поддерживают новые требования к рекламе, но, в свою очередь, настаивают на усилении борьбы с нелегальным сегментом — онлайн-казино.

В частности, они предлагают привлекать к ответственности не только блогеров, зарабатывающих на их продвижении, но и цифровые площадки, распространяющие такую рекламу. Эту позицию разделяет и молодежная организация ЛДПР, выступающая за полную блокировку блогеров, рекламирующих нелегальные казино.

Отдельное внимание уделяется проблеме игровой зависимости (лудомании). На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, позволяющий гражданам добровольно вносить себя в реестр лиц, которым запрещено участие в азартных играх, сроком не менее года. Предполагается, что ко второму чтению этот механизм может быть доработан в сторону большей гибкости.

Эксперты отмечают необходимость сбалансированного подхода к регулированию, поскольку легальный бизнес вносит значительный вклад в экономику, в том числе через целевые отчисления на развитие спорта, которые в 2024 году составили около 100 млрд руб.