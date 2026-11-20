Госдума во втором чтении одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые лишат продавцов маркетплейсов региональных льгот по упрощенной системе налогообложения (УСН). С 1 января 2027 года они будут платить налог по общим ставкам — 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Сейчас в 22 регионах действуют пониженные ставки от 1%. Отраслевые объединения предупреждают, что отмена льгот без переходного периода может привести к закрытию тысяч компаний.

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Поправки комитет Госдумы по бюджету и налогам внес в законопроект 16 ноября, за три дня до второго чтения. Они исключают торговлю, в том числе через цифровые платформы, из перечня видов деятельности, для которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки УСН. В Татарстане, например, продавцы маркетплейсов сейчас платят 1% с доходов и 3% с разницы между доходами и расходами, в Башкортостане и на Алтае — 1% и 5% соответственно. По оценкам отраслевых организаций, льготами пользуются около 20% селлеров.

Отмена преференций затронет бизнес в регионах, где льготные ставки использовали как инструмент поддержки местных производителей и предпринимателей. В Ивановской области, например, они распространялись в том числе на продавцов текстиля и одежды. По данным Data Insight, в 2025 году продажи ивановских компаний на крупнейших маркетплейсах превысили 226 млрд руб., причем 84% оборота продавцов на Wildberries обеспечили российские товары. В приграничных районах Белгородской области пониженные ставки помогали компенсировать риски для малого и среднего бизнеса.

Летом Центр налоговой политики и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили пересмотреть налогообложение маркетплейсов. По оценке авторов исследования, отмена специальных налоговых режимов может дать бюджету до 530 млрд руб. Общий объем недополученных бюджетом доходов, связанных с деятельностью маркетплейсов, к концу 2026 года может достичь 690 млрд руб. Однако эти оценки касаются специальных налоговых режимов в целом, а не только льгот для продавцов.

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Союз электронной торговли, АПТЭП, Ассоциация участников рынка электронной коммерции и Ассоциация цифровых платформ обратились к президенту, премьер-министру, председателю Госдумы, главе профильного комитета и министру финансов с просьбой сохранить льготы. Глава АПТЭП Маргарита Евстигнеева напомнила, что комитет уже предлагал отменить специальные режимы, но после обсуждения последствий для отрасли эти положения не вошли в версию законопроекта, принятую в первом чтении.

Участники рынка считают, что повышение налогов совпало с периодом восстановления после пожаров на складах Wildberries и Ozon. С конца июня 2026 года произошло 45 учтенных инцидентов, в результате которых пострадало не менее 2,1 млн кв. м складских площадей, по оценке Data Insight. Убытки продавцов исчисляются миллиардами рублей. Часть предпринимателей до сих пор не получила компенсации за уничтоженный товар и сталкивается с задержками выплат за проданную продукцию, говорит член правления Союза продавцов маркетплейсов Василий Бумагин.

Новые ставки увеличат налоговые расходы продавцов и могут привести к росту цен, предупреждает старший аналитик Data Insight Сергей Семко. Продавец мини-тренажеров Максим Каяшев, чей товар пострадал при пожаре, оценил последствия для своей компании: при обороте 150 млн рублей в прошлом году он заплатил 9 млн руб. налогов с учетом НДС. После изменения ставок выплаты, по его расчетам, вырастут до 16,5 млн руб. Предприниматель считает, что при такой нагрузке бизнес придется закрыть.

По оценке Евстигнеевой, отмена льгот затронет около 200 тыс. продавцов. Изменения коснутся и владельцев пунктов выдачи заказов: по данным отраслевых организаций, пониженные ставки применяют 16% ПВЗ. Всего в России к ноябрю 2026 года работало 274 тыс. таких пунктов. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян опасается, что вместо роста налоговых поступлений власти получат волну банкротств. В Wildberries также заявили, что региональные льготы важны для финансовой устойчивости малого и среднего бизнеса, а отсутствие переходного периода не оставляет предпринимателям времени на адаптацию. Ozon на момент подготовки материала комментарий не предоставил.

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