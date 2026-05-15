Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил доработать ко второму чтению поправки Минфина, меняющие подход к расчету НДС в долгосрочных договорах. Речь идет о ситуациях, когда контракт заключался по одной цене, а налоговые условия менялись уже в процессе его исполнения. Законопроект уже прошел первое чтение.

Минфин предлагает в спорных случаях использовать расчетный метод. НДС не будет начисляться сверх цены договора, а фактически будет «выделяться» из уже согласованной суммы. Такой механизм планируют применять, если после заключения контракта у продавца появляется обязанность платить НДС, покупатель не имеет права на вычет, а стороны не смогли договориться о пересмотре условий. При этом счета-фактуры в подобных ситуациях оформляться не будут.

Поводом для разработки поправок стал спор между ВТБ и компанией «Ситроникс ай ти». Речь шла о сублицензионном договоре на использование программного обеспечения Microsoft, заключенном еще до изменения налогового режима. Тогда такие услуги подпадали под льготу, однако позже ее отменили, и поставщик дополнительно включил НДС в счет сверх согласованной цены. В результате стоимость контракта выросла, что и стало предметом судебного спора. Дело дошло до Верховного суда, который поддержал возможность взыскания доначисленного налога с заказчика.

Депутаты считают, что предложенный Минфином механизм стоит расширить. По их мнению, правило не должно зависеть от того, имеет ли покупатель право на вычет входного НДС, поскольку этот статус не всегда очевиден при заключении сделки и может меняться со временем. Поэтому комитет предлагает распространить механизм и на такие случаи.

Еще одно предложение касается переноса нормы из статьи 168 Налогового кодекса в статью 166, регулирующую порядок расчета налога. По сути, речь идет не только об изменении формулировок, но и о пересмотре логики применения этой нормы.

Эксперты отмечают, что текущая версия поправок может создать бизнесу дополнительные сложности. Поставщикам придется заранее оценивать налоговый статус контрагента, а ошибки в расчетах способны приводить к спорам спустя годы после заключения сделки. При этом универсального решения для таких ситуаций пока нет, поэтому ко второму чтению документ может существенно измениться.

Сейчас законопроект готовят ко второму чтению, и именно на этом этапе возможны самые серьезные изменения в подходе к расчету НДС по долгосрочным договорам.

