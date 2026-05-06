Минфин предложил снизить субсидии по льготным кредитам для бизнеса

Минфин подготовил новые правила субсидирования льготных кредитов для бизнеса. Ведомство предлагает отказаться от господдержки при низкой ключевой ставке. Об этом сообщил источник РБК, знакомый с проектом документа.

По новой схеме субсидии не будут предоставляться, если ключевая ставка останется на уровне 8% или ниже. Если ставка окажется выше, размер компенсации будут рассчитывать по специальной формуле с понижающими коэффициентами, зависящими от диапазона ключевой ставки. При текущей ключевой ставке в 14,5% максимальная субсидия составит 3,25 п.п.

При ключевой ставке от 8% до 15% размер компенсации будет ограничен половиной разницы между фактической ставкой и порогом в 8 п.п. Если ставка окажется в диапазоне 15–20%, базовая компенсация составит 3,5 п.п., к которым добавят 0,4 от превышения над уровнем 15%. При ставке выше 20% базовый уровень вырастет до 5,5 п.п., а дополнительная компенсация составит 0,3 от превышения над этим порогом.

Новые правила предлагается распространить на все программы льготного кредитования с 1 июня 2026 года. При этом полностью от старых условий власти отказываться не планируют сразу. Доля кредитов по прежним правилам не должна превышать 20% в 2026 году, 15% — в 2027-м и 10% — в 2028-м.

Главная цель изменений — сократить растущие расходы бюджета на субсидии. В 2025 году они превысили плановые показатели на 58% и достигли 2,787 трлн руб. Основную часть льготных кредитов сейчас получают малый и средний бизнес, агропромышленный сектор, IT и проекты импортозамещения, где ставки по программам сейчас могут составлять 3–5%.

По оценкам Центробанка, среднегодовая ключевая ставка в 2027 году составит 8–10%, в 2028 году — 7,5–8,5%. Если прогноз ЦБ сбудется, объем господдержки может резко сократиться или исчезнуть совсем.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял, что государство станет жестче подходить к распределению поддержки: условия по уже выданным кредитам сохранятся, а объем новых льготных займов станет меньше.

Проект постановления пока не опубликован, Минфин официально его не комментировал.

