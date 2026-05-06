Минфин подготовил новые правила субсидирования льготных кредитов для бизнеса. Ведомство предлагает отказаться от господдержки при низкой ключевой ставке. Об этом сообщил источник РБК, знакомый с проектом документа.

По новой схеме субсидии не будут предоставляться, если ключевая ставка останется на уровне 8% или ниже. Если ставка окажется выше, размер компенсации будут рассчитывать по специальной формуле с понижающими коэффициентами, зависящими от диапазона ключевой ставки. При текущей ключевой ставке в 14,5% максимальная субсидия составит 3,25 п.п.

При ключевой ставке от 8% до 15% размер компенсации будет ограничен половиной разницы между фактической ставкой и порогом в 8 п.п. Если ставка окажется в диапазоне 15–20%, базовая компенсация составит 3,5 п.п., к которым добавят 0,4 от превышения над уровнем 15%. При ставке выше 20% базовый уровень вырастет до 5,5 п.п., а дополнительная компенсация составит 0,3 от превышения над этим порогом.

Новые правила предлагается распространить на все программы льготного кредитования с 1 июня 2026 года. При этом полностью от старых условий власти отказываться не планируют сразу. Доля кредитов по прежним правилам не должна превышать 20% в 2026 году, 15% — в 2027-м и 10% — в 2028-м.

Главная цель изменений — сократить растущие расходы бюджета на субсидии. В 2025 году они превысили плановые показатели на 58% и достигли 2,787 трлн руб. Основную часть льготных кредитов сейчас получают малый и средний бизнес, агропромышленный сектор, IT и проекты импортозамещения, где ставки по программам сейчас могут составлять 3–5%.

По оценкам Центробанка, среднегодовая ключевая ставка в 2027 году составит 8–10%, в 2028 году — 7,5–8,5%. Если прогноз ЦБ сбудется, объем господдержки может резко сократиться или исчезнуть совсем.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял, что государство станет жестче подходить к распределению поддержки: условия по уже выданным кредитам сохранятся, а объем новых льготных займов станет меньше.

Проект постановления пока не опубликован, Минфин официально его не комментировал.

