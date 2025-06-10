Госдума приняла закон о создании национального цифрового сервиса, объединяющего функции мессенджера, госуслуг и идентификации личности. Оператора новой платформы определит правительство.

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Закон устанавливает, что оператор платформы должен быть российским юрлицом с исключительными правами на сервис, созданный на отечественном ПО. Ежедневная аудитория сервиса составит более 500 тыс. пользователей. На платформе будет поддерживаться общение на русском, государственных языках республик и других языках народов России, а также размещаться реклама на них.

Сервис интегрируют с «Госуслугами» и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволит гражданам получать доступ к данным паспорта, студенческого билета и других документов. Эти сведения можно будет использовать для подтверждения возраста, льгот или регистрации в отелях без бумажных документов.

Платформу можно будет применять для подписания документов с использованием усиленной электронной подписи, а также для взаимодействия школьников и преподавателей.

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В Москве сервис получит дополнительные функции на основании соглашения между мэром и организацией, отвечающей за функционирование сервиса. В качестве возможного применения приложения московскими госорганами в законе указано направление горожанам информации и уведомлений для подтверждения совершаемых им действий.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев исключил обязательную регистрацию в национальном мессенджере по паспорту. Пользователи смогут регистрироваться по номеру телефона, а авторизация через «Госуслуги» потребуется только для доступа к дополнительным функциям.