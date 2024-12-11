Комитет Госдумы по информационной политике принял закон об уплате обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете. Их размер составит 3% от квартального дохода. В законе также указано, что реклама финансовых услуг в обязательном порядке должна содержать фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» либо полные условия таких услуг.

Закон об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя, был принят в третьем чтении на заседании Госдумы.

Согласно документу, кабмин установит критерии отнесения к рекламе информации, которая распространяется на отдельных онлайн-ресурсах. При этом налогооблагаемой базой будет доход, полученный от реализации услуг в течение квартала.

Сбор обязаны будут платить рекламные агентства, рекламораспространители и операторы рекламных систем, а также российские рекламодатели, которые размещаются на иностранных ресурсах.

Мониторинг за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений будет осуществлять Роскомнадзор. Организационные и технические меры, необходимые для реализации РКН этих полномочий, будет осуществлять радиочастотная служба.

Ранее президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий направлял в правительство письмо с просьбой уменьшить сбор за интернет-рекламу до 1%. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) также поддержала эту инициативу.

По мнению АРИР, предлагаемый размер сбора в 3% кратно увеличит стоимость размещения рекламы в интернете. Из-за этого у традиционных медийных каналов возникнут преимущества перед диджитал-сегментом.

Помимо этого, законопроект уточняет условия распространения рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности. В частности, предусматривается, что если реклама услуг, связанных с потребительским кредитованием, содержит информацию о процентных ставках, то она также должна содержать информацию о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита.

Также необходимо призывать потребителя к ознакомлению с полными условиями на информационном ресурсе — сайте или странице в социальной сети. Рекомендации должны занимать не менее 5% от размера самой рекламы, а в теле-, радиопрограммах — не менее трех секунд, если указывается хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита.

Медиаюрист Светлана Кузеванова пояснила, что теперь реклама финансовых услуг должна будет содержать два дисклеймера. Это, во-первых, ссылка на официальную страницу кредитной организации, где можно прочитать подробную информацию о рекламируемом кредитном продукте. А во-вторых, предупреждение о последствиях кредита.

Для банковских организаций принципиально ничего не изменится. По мнению Кузнецовой, в какой-то степени даже произошло послабление для рекламодателей и для рекламораспространителей, потому что можно не указывать все, что раньше было написано в дисклеймере мелким шрифтом, а просто дать ссылку на источник, где можно ознакомиться со всей информацией.

Ранее сообщалось, что Национальный рекламный альянс, контролирующий продажу более 90% рекламы на российском телевидении, увеличил стоимость размещения федеральной рекламы в 2025 году. Повышение коснется некоторых федеральных каналов и достигнет 15%. Об этом стало известно из обновленной базовой схемы расчета стоимости телерекламы на 2025 год.