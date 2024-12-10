Национальный рекламный альянс (НРА), контролирующий продажу более 90% рекламы на российском телевидении, увеличил стоимость размещения федеральной рекламы в 2025 году. Повышение коснется некоторых федеральных каналов и достигнет 15%. Об этом стало известно из обновленной базовой схемы расчета стоимости телерекламы на 2025 год.

Наибольший рост стоимости размещения рекламы отмечается у телеканала «2×2», который входит в холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ). Он составит 15%, указано в расчетах.

На «СТС», принадлежащему «Национальной медиа группе» (НМГ), «ТНТ» и «Матч ТВ» (ГПМ), стоимость рекламы увеличится на 10%.

Наименьший рост цены произойдет на «Первом канале», «Пятом канале» (НМГ), РЕН ТВ (НМГ), «ТВ 3» (ГПМ), «Пятнице» (ГПМ), «ТНТ 4» (ГПМ) и «Муз ТВ» («Медиа 1»). На этих телеканалах реклама подорожает только на 5%.

Ранее НРА менял стоимость рекламы раз в год, как правило, осенью. Но в конце 2023 года цены были повышены дважды. Сначала стоимость федеральной телерекламы выросла на 22–42%, а затем на оставшийся ТВ-инвентарь стал дороже еще на 40%.

Ранее сообщалось, что ФАС классифицировала информацию на маркетплейсах и в поисковиках как рекламу. Сбор может составить до 3% от ежеквартальных доходов распространителей рекламы и операторов рекламных систем.