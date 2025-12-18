Госдума приняла закон, смягчающий переходный период для водителей такси к новым требованиям по локализации автомобилей. Новые правила дают самозанятым перевозчикам многолетнюю отсрочку для приведения своих машин в соответствие со стандартами.

Freepik

Ключевое изменение касается водителей, которые работают на собственном автомобиле, находящемся у них в собственности не менее полугода.

Для них срок, когда транспортное средство должно соответствовать требованиям по доле российских комплектующих, переносится на 1 января 2033 года. Условием является внесение сведений о машине в региональный реестр такси в рамках установленной для каждого региона квоты в 25%.

Для таксистов, работающих на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, предусмотрен более ранний, но также смягченный срок — до 1 марта 2030 года.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это решение обеспечит поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации. По словам соавтора инициативы Игоря Игошина, закон решает несколько стратегических задач:

— Смягчает адаптацию отрасли к новым правилам.

— Помогает сохранить стабильность цен на услуги такси для населения.

— Защищает инвестиции самозанятых водителей, которые не могут быстро заменить свои автомобили.

— Снижает риски массового ухода перевозчиков в «теневой» сектор, что позволит сохранить налоговые поступления.

— Дает отечественным автопроизводителям время нарастить выпуск соответствующих требованам автомобилей.

Отдельно в законе закреплено право самозанятых таксистов работать на территории любого региона России, а не только по месту своей регистрации, что устраняет существовавшее ограничение.