Министерство промышленности и торговли России опубликовало первичный перечень легковых автомобилей, которые будут допущены к работе в такси после вступления в силу закона о локализации с 1 марта 2026 года. В список вошли более 20 моделей от шести брендов, включая седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные автомобили.

Unsplash

В перечень вошли автомобили:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Sollers (SP7);

Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8).

В министерстве отметили, что разрешенный транспорт представлен как машинами с двигателями внутреннего сгорания, так и последовательными гибридами и электромобилями.

Требования нового закона распространятся на транспорт, который будет включаться в региональные реестры легкового такси. В отдельных регионах будет переходный период: отсрочки получили Калининградская область, субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В Минпромторге добавили, что список опубликован заранее, чтобы оповестить участников рынка, а они, в свою очередь, смогли бы спланировать закупки. Перечень не окончательный, он будет дополняться по мере выхода на рынок новых моделей российских брендов, а также машин, производство которых локализуется в стране по специальным инвестиционным контрактам с учетом обязательств по углублению локализации.

Ранее бизнес оценил, что в отрасли такси возможен отток до 200 тыс. водителей в 2026 году из-за обязательных требований по локализации автомобилей. Это составит около 20% от общего числа занятых в сфере. Основной удар придется на самозанятых, которые используют собственные автомобили: большинству из них недоступна замена на модели российского производства из-за высокой цены, отсутствия льготного кредитования и лизинга.