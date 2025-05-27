Государственная Дума РФ приняла правительственный законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс. Новые нормы предусматривают возможность учета дисциплинарных взысканий при начислении премиальных выплат работникам.

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Согласно принятым поправкам, системы премирования должны быть закреплены в коллективных договорах, соглашениях или локальных нормативных актах. В этих документах необходимо четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты, включая такие критерии, как качество и эффективность работы, а также наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий.

Особое внимание уделено механизму снижения премий. Работодателям предоставляется право уменьшать размер премиальных выплат только за тот период, в котором был совершен дисциплинарный проступок. При этом общее снижение месячной заработной платы не может превышать 20% от ее размера.

Инициатива разработана во исполнение решения Конституционного Суда РФ, который ранее указал на необходимость устранения правовой неопределенности в вопросах начисления заработной платы.

В пояснительной записке отмечается, что действующие нормы позволяли произвольно уменьшать размер выплат работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, без учета объективных критериев оценки труда.