Депутаты приняли во втором и третьем чтениях пакет законов, разработанных правительством РФ для создания правовых основ платформенной экономики. Новое законодательство устанавливает правила работы онлайн-платформ и меры защиты прав всех участников цифрового взаимодействия.

Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress

Законодатели впервые на уровне федерального закона закрепили понятие «платформенной экономики», определив ее как систему имущественных отношений, возникающих при взаимодействии пользователей через цифровые платформы. Под цифровыми платформами понимаются информационные системы, обеспечивающие техническую возможность взаимодействия неограниченного круга лиц.

Особое внимание уделено регулированию посреднических цифровых платформ, которые будут включены в специальный реестр. Для таких платформ введены требования к договорным отношениям с партнерами, правилам размещения информации о товарах и услугах, а также установлен запрет на манипуляции с поисковой выдачей. Операторы платформ обязаны обеспечить прозрачность условий сотрудничества и равный доступ для всех участников.

Новые нормы детально регламентируют предоставление скидок, требуя обязательного согласия продавцов на изменение цен. При этом закрепляется ответственность платформ перед потребителями, одновременно сохраняя ответственность продавцов за качество товаров.

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Также введен упрощенный механизм досудебного урегулирования споров. Кроме того, закон регулирует работу пунктов выдачи, логистику и систему внутренних жалоб.

Поправки ко второму чтению уточнили статус иностранных участников платформ, права самозанятых исполнителей и порядок работы пунктов выдачи заказов. Для оперативного решения возникающих вопросов планируется создать экспертный совет по платформенной экономике с участием отраслевых специалистов.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, принятый закон представляет собой первый этап регулирования быстро развивающегося сегмента цифровой экономики.

Новые нормы вступят в силу 1 октября 2026 года, что даст участникам рынка время на адаптацию к изменяющимся условиям. Параллельно вносятся соответствующие поправки в смежное законодательство о защите прав потребителей и торговой деятельности.