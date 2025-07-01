Иностранные маркетплейсы, например eBay и AliExpress, обяжут соблюдать требования нового закона о платформенной экономике. За их несоблюдение будут применяться меры другого закона — о «приземлении», вплоть до блокировки сайта. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

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Законопроект, одобренный 30 июня правительственной комиссией по законопроектной деятельности, вводит реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), куда включат площадки по критериям аудитории, установленным правительством.

Закон регулирует работу маркетплейсов (например, Wildberries, Ozon) и сервисов заказа товаров и услуг («Яндекс», «Самокат»). Его цель — защита прав покупателей, продавцов и владельцев пунктов выдачи. Представитель аппарата Дмитрия Григоренко заявил, что интересы россиян должны быть защищены независимо от того, на отечественной или иностранной площадке они приобретают товары и услуги.

Иностранные платформы, включенные в реестр ПЦП, будут признаны иностранными ИТ-компаниями и обязаны соблюдать закон о «приземлении», включая создание представительства в России и размещение формы для обращений граждан. За несоблюдение требований предусмотрены меры: информирование о нарушениях через поисковики, запрет на рекламу, ограничение платежей, запрет на сбор и передачу персональных данных, а также частичная или полная блокировка.

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подчеркнул, что потребитель должен быть одинаково защищен вне зависимости от юрисдикции платформы. Законопроект уравняет условия для российских и иностранных платформ, добавил он. Первый вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева отметила, что мера усилит защиту данных и контроль за деятельностью платформ, но призвала избегать чрезмерного регулирования.

По данным АКИТ, в 2025 году трансграничная интернет-торговля составляет 3% e-commerce в России (404 млрд руб. по прогнозам Data Insight), тогда как в 2021 году ее доля достигала 18,18%. Около 85% россиян делают покупки на маркетплейсах, из них 80% — чаще двух-трех раз в месяц, с лидерством Wildberries и Ozon.