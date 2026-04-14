Госдума во втором и третьем чтениях утвердила поправки, позволяющие небольшим заведениям общепита не платить НДС при соблюдении ряда условий. Изменения внесли в законопроект о перераспределении налоговых полномочий от правительства к федеральным министерствам.

Льготу смогут получить компании и индивидуальные предприниматели с доходом до 60 млн руб. за 2025 год, если выручка от услуг общепита составляет не менее 70% оборота. Проценты по вкладам и остаткам на счетах в расчет не включаются.

Послабление временное — с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Оно распространяется на тех, кто применяет УСН, а также на предпринимателей, потерявших с 1 января 2026 года право на патент (ПСН).



Для предприятий обрабатывающей промышленности упростили применение пониженных страховых взносов — отменили требование о 70% доходов от основного вида деятельности. Кроме того, малый бизнес теперь может суммировать выручку от основного и дополнительных направлений.

Предпринимателям, применявшим патент в декабре 2025 года и превысившим лимит дохода в 20 млн руб., разрешили до 1 июня 2026 года подать уведомление о переходе на УСН с 1 января 2026 года. Те, кто утратил право на ПСН с начала года, смогут получить вычет по НДС за товары и услуги, не использованные при патенте.

Не будут облагаться налогом услуги по подключению к газораспределительным сетям в рамках догазификации, включая котельные, если они оказываются бесплатно по решениям правительства.

При обмене валютных облигаций российских компаний на рублевые бумаги налоговые последствия для физических лиц исключаются. Налоговая база при такой операции не возникает, а при последующей продаже или погашении рублевых облигаций можно учесть затраты на покупку исходных валютных бумаг.

Льгота на долгосрочное владение сохраняется. Срок владения рублевыми облигациями будут считать с даты покупки первоначальных валютных бумаг, что позволяет не терять право на инвестиционный вычет. Эти послабления доступны инвесторам, купившим валютные облигации до 1 марта 2022 года (или получившим их при замещении евробондов) и не продававшим их до обмена.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.