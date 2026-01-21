На предстоящем совещании с правительством президент России Владимир Путин планирует обсудить дополнительные меры поддержки для малого бизнеса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

QingYu / Unsplash

«Действительно, есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались, это очевидно», — отметил он.



Поводом для обсуждения, в частности, стала ситуация с подмосковной пекарней «Машенька». Ее владелец, Денис Максимов, в декабре 2025 года обратился к президенту во время прямой линии, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся его бизнес. По словам Пескова, власти Московской области сейчас поддерживают контакт с предпринимателем.

Во время обращения к главе государства Максимов объяснил, что раньше успешно работал по упрощенной патентной системе налогообложения, но после ее изменения ему пришлось нанимать бухгалтера, что усложнило ведение дел и увеличило расходы. Он выразил понимание сложной экономической ситуации, но отметил, что для предпринимателей было бы большим облегчением, если бы стоимость патента была повышена, а не сама система усложнена.

Несмотря на временный всплеск популярности после обращения к президенту — поток клиентов перед Новым годом удвоился, а январь начался успешно, — владелец пекарни заявил, что эти меры не решают системную проблему. Бизнес остается нерентабельным из-за действующей налоговой нагрузки. Накануне Максимов сообщил, что, хотя с ним периодически связываются чиновники разного уровня, включая министров, конкретных решений по его ситуации пока нет.

Если изменений не последует, предприниматель планирует закрыть пекарню в апреле или мае текущего года. Под «изменениями» он подразумевает предоставление своей компании налоговой льготы, которая позволила бы сохранить бизнес на плаву.

Прочитайте также Повышение НДС до 22% в России может оказаться временной мерой

«НДС — это федеральный налог, его вряд ли отменят. Есть надежда, что пекарни и общепит, в частности, могут включить в список, который попадает под льготный налог по упрощенной системе. <…> Рентабельность нашего бизнеса 15–16%. Нам сейчас говорят: “12%, будьте любезны, заплатите“. То есть 3–4%, возможно, останется на жизнь», — сказал бизнесмен.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Закон был подписан президентом в ноябре прошлого года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.