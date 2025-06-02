Госкомпании выплатили субъектам малого и среднего предпринимательства 600 млн руб. просроченной оплаты по исполненным договорам с начала года, сообщает Корпорация МСП. С 2016 года в организацию поступило 647 обращений о нарушениях сроков оплаты на 6,28 млрд руб., из которых три четверти (4,6 млрд руб.) уже погашены благодаря совместной работе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

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«Для малых и средних предприятий своевременность оплат — это не просто вопрос финансовой дисциплины, это возможность продолжать вести свою деятельность», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Замруководителя ФАС Григорий Радионов сообщил, что с декабря 2024 года ведомство получило 53 обращения, возбудив 13 дел об административных правонарушениях, остальные находятся на проверке.

В Коропрации МСП напомнили, что за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору с МСП-поставщиком предусмотрены административные штрафы. Нарушение сроков влечет штрафы: 30–50 тыс. руб. для должностных лиц и 50–100 тыс. руб. для юридических лиц. Срок оплаты по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, должен составлять не более семи рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке.