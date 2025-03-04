По данным «Корпорации МСП», в 2024 году объем закупок крупнейших заказчиков у предприятий малого и среднего бизнеса увеличился более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн руб. Рост произошел за счет значительного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, высокотехнологичной продукции и отечественных IT-решений.

9,6 трлн руб. стали рекордным показателем с момента введения обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса в 25%. По данным корпорации, рост произошел за счет существенного увеличения объема в таких сферах, как обрабатывающие производства, а также благодаря наращиванию поставок высокотехнологичной продукции и разработок отечественных IT-решений.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак считает, что обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний является важной мерой развития предпринимательской инициативы в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Он отметил, что сейчас сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. В 2024 году такие компании поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 млрд руб.

По мнению генерального директора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу крупный и стабильный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития.

По его словам, в 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тыс., что также является рекордным показателем.

Это указывает на рост доверия к малому и среднему бизнесу. «Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками», — заключил он.

Напомним, что в 2024 году малый и средний бизнес привлек 470 млрд руб. при помощи «зонтичных» поручительств «Корпорации МСП» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Этот результат в полтора раза превышает показатель 2023 года. Финансовую поддержку получили более 38 тыс. предпринимателей.