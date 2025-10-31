Государственная корпорация «Дом. РФ» при подготовке к первичному размещению акций (IPO) и рассчитывает, что его объем окажется ближе к верхней границе заявленных ранее — около 30 млрд руб. Об этом сообщил в интервью РБК зампред правления и руководитель группы банка корпорации Максим Грицкевич.

По словам топ-менеджера, предварительные переговоры с институциональными инвесторами ведутся с июля этого года, полученные отзывы позволяют ориентироваться на сумму от 15 млрд до 30 млрд руб. При этом важно, чтобы free-float (доля акций в свободном обращении) превысила 10%, что удержит компанию в первом списке котировок Московской биржи.

Размещение акций ГК обсуждается с весны 2024 года, и предполагается, что государство сохранит контроль — доля госучастия останется выше 50%. Тогда же утвержден закон об уменьшении доли государства в капитале компании — института развития.

Рыночная обстановка остается непростой: российский фондовый рынок ввиду геополитики и санкций показывает слабость, а индекс Мосбиржи с начала октября снизился на около 4,7%. Однако в «Дом. РФ» считают, что «окно» для размещения не закрыто.

Аналитики оценивают компанию с дисконтом к ключевым банкам: ориентир размещения — 0,7–0,8 от капитала, что ниже аналогов с учетом текущей ситуации на рынке.

«Мы цену не навязываем — будем следовать за оценкой рынка», — отметил Грицкевич.

Для предпринимателей и инвесторов этот IPO может стать важным сигналом: если размещение состоится в планируемых объемах, это привлечет внимание капитала к сектору жилья и инфраструктуры, а также даст лидерам рынка возможность участвовать в проекте развития жилищно-строительной отрасли и финансовых инструментах вокруг нее.