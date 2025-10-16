После активного 2024 года, когда на трех биржах состоялось 15 первичных размещений, рынок IPO в России фактически застыл, пишет РБК. С начала 2025-го прошло лишь одно небольшое размещение — краудлендинг-платформа JetLend привлекла 476 млн руб. на СПБ Бирже. Компании, ранее готовившиеся к листингу, заняли выжидательную позицию, опасаясь низких оценок и слабого спроса со стороны инвесторов.

Freepik

Эксперты считают, что в текущих условиях на биржу решатся лишь самые уверенные эмитенты. Большинство ждет, пока ключевая ставка Банка России опустится хотя бы до 15%. Сейчас ставка держится на уровне 17%, и жесткая позиция ЦБ после последнего заседания совета директоров не добавила рынку оптимизма. Следующая встреча запланирована на 24 октября. Тем временем индекс Мосбиржи за последний месяц просел почти на 10%, что также охладило аппетит инвесторов к рисковым активам.

По оценкам аналитиков, выход на биржу сдерживает и нестабильная макроэкономическая ситуация. Компании не готовы предлагать крупные дисконты к своей стоимости, а инвесторы предпочитают надежные инструменты вроде облигаций. Кроме того, новые налоговые правила для ИТ-отрасли и слабые корпоративные отчеты усиливают осторожность бизнеса.

Тем не менее до конца года еще возможны отдельные размещения. Главным индикатором для рынка может стать запланированное на ноябрь IPO госкомпании «Дом. РФ», которая рассчитывает привлечь около 15 млрд руб. Если размещение пройдет успешно, это может вернуть интерес инвесторов и стать сигналом для других эмитентов.

По данным инвестиционных банков, более 25 компаний уже готовы к выходу на биржу — от ИТ-разработчиков до девелоперов. Однако большинство будет ждать устойчивого тренда на снижение ставок и уверенности, что инфляция под контролем.

Аналитики сходятся во мнении: новое «окно возможностей» для IPO может открыться не раньше весны 2026 года. До этого времени рынок останется осторожным, а эмитенты — расчетливыми, предпочитая выжидать, а не рисковать капитализацией.

Чаще всего на российские биржи выходят крупные компании с устойчивой прибылью и узнаваемым брендом — это госкомпании, девелоперы и технологические холдинги, способные привлечь значительные инвестиции и обеспечить ликвидность акций. Однако для малого и среднего бизнеса IPO также может стать выгодным инструментом: публичное размещение позволяет получить дополнительный капитал для роста, повысить прозрачность и доверие со стороны партнеров и клиентов, а также улучшить корпоративное управление. Для небольших предприятий, которые демонстрируют высокие темпы развития и инновационные продукты, успешное IPO может стать сигналом для рынка и ускорить масштабирование бизнеса.