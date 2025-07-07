Объем господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом квартале 2025 года упал на 43%, до 72,3 млрд руб., по сравнению со 127,8 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Это следует из данных НИУ ВШЭ, на которые обратили внимание «Известия». Число компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, получивших помощь, снизилось на 17%, до 99,2 тыс.

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Этот уровень сопоставим с кризисным 2022 годом (75,8 млрд руб.), но причины разные: если тогда бизнес не успел адаптироваться к санкциям, то в 2025 году сократились программы льготного кредитования до 330 млрд руб. (-20% по сравнению с прошлой шестилеткой), особенно популярной программы «1764».

С 2025 года льготные кредиты доступны только компаниям в приоритетных отраслях: обрабатывающей промышленности, логистике, туризме, науке и ИТ. Это ограничило доступ к льготам для 90% предприятий, а новая программа из-за пересмотра фактически заработала лишь в марте.

По данным Минэкономразвития, благодаря успешной реализации соответствующего нацпроекта в 2019–2024 годах в секторе МСП работает более 6,5 млн компаний и свыше 29 млн человек. А вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 21,7%. Из-за того, что сектор и так развивает достаточного быстро, условия господдержки решили пересмотреть, пояснили изданию в ведомстве.

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Председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов пояснил газете, что акцент сместился на качественный рост МСП, а не на количественные показатели. Сокращение субсидий связано с оптимизацией бюджета и высокими ставками, вынуждающими государство делать программы более точечными, добавила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Директор центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов отметил, что снижение поддержки ограничивает масштабирование бизнеса и открытие новых производств. Уменьшение помощи также грозит стагнацией действующих производств, увеличением уровня безработицы и ослаблением конкурентоспособности отечественных производителей, полагает Ушкац.