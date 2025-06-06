Банк России снизил ключевую ставку, что привело к уменьшению процентных ставок по льготным кредитным программам для малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила Корпорация МСП. Новые условия коснутся как новых, так и действующих займов.

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Для малых технологических компаний ставка по программе льготного кредитования будет снижена до 13% согласно формуле «ключевая ставка минус 7%». По уже выданным кредитам по этой программе ставка также будет снижена, начиная с 10 июня.

По программе для станкостроения и робототехники ставка на первый год кредитования остается 5% годовых, на второй год составит 11% (половина ключевой ставки плюс 1%), а на третий — 13% (половина ключевой ставки плюс 3%).

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Для приоритетных отраслей, таких как туризм, производство, логистика, ИТ и научная деятельность, кредиты будут доступны под 16,5% (ключевая ставка минус 3,5%).

Изменения для новых кредитов вступят в силу автоматически, без необходимости перезапуска программ.