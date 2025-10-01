Прямое финансирование сферы промышленной робототехники за три года вырастет вдвое — с 31,3 млрд руб. в 2024 году до 69,3 млрд руб. в 2027-м, а объем налоговых стимулов увеличится на 40% (с 17,4 до 24,3 млрд руб.), следует из анализа Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Таким образом, общая финансовая поддержка отрасли приблизится к 100 млрд руб. При этом совокупные расходы за период 2024–2027 годов превысят 285 млрд руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Основной акцент государственной поддержки в этот период сместится в сторону масштабирования существующих производств роботов, а не создания новых разработок. Расходы на производство вырастут в пять раз, на внедрение робототехники в промышленности — в 2,4 раза. При этом финансирование исследований и разработок увеличится лишь в 1,2–1,3 раза.

Большая часть средств (87%) придется на общесистемные и налоговые меры из различных госпрограмм, распорядителями которых выступают Минпромторг, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минцифры, Роспатент, Росстандарт, Федеральный центр компетенций и другие ведомства. Непосредственно федеральный проект по робототехнике составляет только 13% от общей финансовой поддержки.

В структуре налоговых стимулов доминируют льготы по НДС — 66,1 млрд руб., или 79,2% от общей налоговой поддержки за четыре года. На льготы по налогу на прибыль придется 11,9 млрд руб. (14,3%), оставшиеся 5,5 млрд руб. (6,5%) — на страховые взносы, налог на имущество организаций и земельный налог для юридических лиц.

«Для обеспечения технологического лидерства в области промышленной робототехники требуется комплексный учет мер, связанных с развитием всех стадий жизненного цикла», — отметил Виталий Дементьев, заведующий отделом правовых исследований в сфере науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

По его словам, за рамками федерального проекта остаются меры поддержки малых технологических компаний, вузов и научных организаций.

Эксперт подчеркнул важность расширения линейки налоговых мер для организаций, занимающихся исследованиями, интеграцией, инжинирингом и подготовкой кадров.