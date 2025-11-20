Специалисты Яндекса провели любопытное исследование, проанализировав анонимные запросы пользователей к голосовому помощнику Алиса AI. Они изучили фразы, содержащие указания по обращению, такие как «называй меня», «зови меня» или «обращайся ко мне», и выявили интересные предпочтения россиян. Подробности — в распоряжении «Инка».
Результаты показали, что большинство пользователей предпочитают, чтобы нейросеть обращалась к ним просто по имени. Это самый распространенный запрос. Второе место в рейтинге заняли обращения «господин» или «госпожа», причем «господин» встречался в запросах чаще. На третьем месте расположились «король» или «королева», при этом вариант «королева» оказался популярнее «короля».
Полный топ-10 предпочтений выглядит следующим образом:
1. По имени
2. Господин / Госпожа
3. Королева / Король
4. Хозяин / Хозяйка
5. Родной / Родная
6. Зайчик / Зайка
7. Повелитель / Повелительница
8. Любимый / Любимая
9. Солнышко
10. Кожаный / Кожаная
Среди запросов также встречались и весьма оригинальные варианты, например, «самый крутой кожаный на свете» или «милая сарделька».
Почему это важно?
Как поясняет руководитель команды Исследований Яндекса Максим Матющенко, стремление к персонализированному общению демонстрирует, насколько для пользователей важно чувствовать персональный контакт с искусственным интеллектом. Когда ИИ использует конкретное обращение, это помогает сделать диалог более индивидуальным и комфортным.
Чтобы ответы звучали естественно, нейросеть учитывает контекст беседы, настроение и привычную манеру общения человека. Благодаря этому взаимодействие с Алисой становится проще, понятнее и живее — почти как разговор с собеседником, который действительно слышит и понимает тебя.
А как пользователи называют саму Алису?
Параллельно аналитики изучили, как сами люди обращаются к нейросети в чате, используя фразы вроде «буду звать», «буду называть» или «теперь ты». Оказалось, что пользователи часто дают Алисе статус «подруги» или «подружки». Среди женских имен лидируют Катя, Маша и Аня.
Также встречаются различные вариации ее собственного имени: Алиска, Элис или даже Лиса. Находятся и те, кто проявляет креативность, называя помощницу «Д.Ж.А.Р.В.И.С.», «кот Леопольд», «моя жена» или «прекрасная женщина».