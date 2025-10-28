«Яндекс» представил во вторник впервые свою новую нейросеть «Алиса AI» и носимые устройства с ней. Виртуальный помощник научили решать широкий спектр задач в чате — от рабочих вопросов до бытовых инструкций — и выводить ответы в виде текста, картинок, видео и ссылок, а устройство — это будут наушники — позволит на ходу диктовать мысли и задачи, превращая их в списки и напоминания. Подробности — в распоряжении «Инка».

Нейросеть обучали на миллионах реальных задач, с которыми сталкиваются пользователи, чтобы она могла давать практичные и точные ответы по работе, саморазвитию, образованию и бытовым вопросам. Для бизнеса это значит возможность быстрее получать информацию и идеи без лишнего поиска.

В ближайшее время «Алиса AI» научится запоминать планы и задачи пользователя, создавать списки дел и напоминать о важных событиях. Это позволит предпринимателям и менеджерам автоматизировать рутинное планирование и хранение информации.

Кроме текстовых ответов, система будет использовать ИИ-агентов, которые сами выполняют поручения. Например, нейросеть сможет забронировать столик, найти товар по выгодной цене или подготовить исследование с файлами и результатами. Пользователю останется только проверить готовый результат.

«Алиса AI» в браузере сможет работать напрямую с открытыми документами, видео и страницами сайтов. Например, она сможет искать данные в длинном PDF или анализировать видео, без необходимости пояснять контекст — что экономит время сотрудников, работающих с большими объемами информации.

С помощью ИИ-агентов нейросеть поможет вызывать такси, оформлять доставку и заказывать еду или товары, выбирая оптимальные сервисы и тарифы. Это может быть полезно для компаний, организующих корпоративные процессы и логистику.

Также впервые представлены носимые устройства с «Алиса AI», которые позволят диктовать мысли и ставить задачи в пути, а в смартфоне они будут превращаться в списки и напоминания. Такие возможности расширяют опции мобильной работы и быстрого реагирования на текущие задачи. Таким образом компания строит единый опыт взаимодействия с ИИ в разных источниках: в чате, умных колонках и носимых устройствах.

Функции «Алиса AI» и носимого устройства можно сравнить с несколькими зарубежными решениями. Например, Google Assistant в сочетании с умными часами Google Pixel Watch позволяет диктовать задачи и напоминания на ходу, а Siri на Apple Watch умеет превращать голосовые команды в списки дел, отправлять сообщения и искать информацию в документах или приложениях. Подобно этим сервисам, «Алиса AI» будет автоматически запоминать задачи, создавать списки и напоминания, а встроенные ИИ-агенты смогут выполнять поручения пользователя практически «от и до».